Test sierologici, l’Unipol Arena diventa laboratorio

Da contenitore di spettacoli ed eventi a laboratorio.

All’interno dell’Unipol Arena sarà infatti possibile effettuare test sierologici, partendo dai dipendenti delle aziende ma in futuro anche per i normali cittadini. Saranno 200 le postazioni all’interno della struttura dove i privati potranno recarsi per lo screening sugli anticorpi con la modalità del test and drive: ci si recherà in auto nell’anello che circonda l’arena dove saranno attive dieci stazioni per venti postazioni ciascuna. L’iniziativa è effettuata in collaborazione con Synlab. Il test verrà effettuato tramite prelievo venoso, durerà 4 minuti e si potranno avere i risultati in 24 ore. Si stima che a regime potranno essere effettuati 3 mila test al giorno e 100 mila al mese. Inizieranno settimana prossima i dipendenti di azienda, poi in futuro, dietro prescrizione medica, il servizio sarà aperto anche ai normali cittadini. In caso di positività sarà possibile effettuare il test del tampone.