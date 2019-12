Tegola sul Bologna, Dijks fuori altri 2-3 mesi

Brutte, anzi pessime notizie in casa Bologna.

Mitchell Dijks ritornerà solamente a febbraio inoltrato per il suo trauma al dito del piede destro. Lo ha comunicato poco fa il Bologna dopo che l’olandese si è recato in patria per un consulto specialistico. Per il club felsineo, Dijks dovrà stare a riposo per altri due o tre mesi. Non solo, per la sfida al Milan anche Ladislav Krejci è in dubbio per la contusione al ginocchio rimediata ieri sera a Udine. A questo punto potrebbe rendersi necessario un intervento sul mercato di gennaio in un ruolo che ora è scoperto indipendentemente dai tempi di recupero di Krejci.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, differenziato per Dzemaili, Bani e Soriano.