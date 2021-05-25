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Sinisa Mihajlovic

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi ha fatto il punto in casa rossoblù dopo la fine della stagione. Tra i temi affrontati, la possibile permanenza di Sinisa Mihajlovic, il valzer di panchine in Serie A e il mercato estivo:

"Mi piacerebbe che la società punti su un allenatore che ritenga Bologna e il Bologna il massimo per lui e per la sua carriera. Mihajlovic nelle ultime uscite è risultato stucchevole, e il fatto che si sia preso 5 giorni di tempo per riflettere la dice lunga in questo momento sulle sue motivazioni. Sembra solo che voglia aspettare un'offerta da un grande club, come ad esempio la Lazio. Il tecnico ha dato tanto al Bologna, ma anche la piazza ha dato tanto a lui: prima della sua avventura in rossoblù partita due anni fa, il suo nome non era tra i più richiesti sul mercato. Dopo la partita contro la Juve ha mostrato un atteggiamento arrogante in conferenza stampa. Ci vuole rispetto per Bologna e i suoi bolognesi".

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