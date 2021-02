Tedeschi: “Vittoria meritata che va esaltata. Importante recuperare Sansone”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi che ha commentato il match di ieri vinto dal Bologna 0-3 in casa del Parma. Ecco le sue parole:

“Il Bologna ieri ha dominato, è stato capace di non mettere in partita un avversario che vive un momento di difficoltà e questo non è scontato. Ha ragione Mihajlovic quando dice che non si dà mai il merito alla sua squadra quando vince una partita e la vittoria arriva per demerito degli avversari. Il Bologna ha meritato di portare a casa i tre punti e questa vittoria va esaltata”.