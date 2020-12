Tedeschi: “Urge un portiere, basta figuracce. Su Medel dico che…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi che ha parlato del Bologna che ieri ha pareggiato 1-1 a Torino ed espresso il suo punto di vista sul match. Ecco il suo commento:

“Due pareggi consecutivi capitano, ma secondo me sono importanti visto il periodo e la continuità difficile da trovare. So bene che Spezia e Torino sono inferiori al Bologna ma per come sono maturati, cioè in rimonta, va bene. Il Bologna non andrà né il Europa né in B perché nonostante le sette sconfitte in tredici partite è a più sette dalla terzultima”.