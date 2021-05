Tedeschi: “Sono convinto che Sinisa rimanga. In alternativa mi piacerebbe Pioli”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi ha parlato del momento della Fortitudo , in attesa di disputare l'ultima partita di regular season e del Bologna , reduce dalla partita contro la Fiorentina e alla ricerca della salvezza matematica a Udine. Si parte dai rossoblù:

"E' un pareggio giusto perchè il Bologna ha sempre rimontato, andato tre volte sotto. C'è rammarico per non aver capitalizzato al massimo il pomeriggio da record di Vignato e Palacio. Gli errori ci sono stati, come l'incomprensione tra Skorupski e Soumaoro. E' comunque un buon punto, ma dispiace perchè il successo con la Fiorentina manca da 9 anni".