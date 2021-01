Tedeschi: “Non capisco l’intervento di Sabatini”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi ha parlato del Bologna, con le parole di Walter Sabatini in primo piano, e di Fortitudo. Ecco le sue parole:

“Le parole di Sabatini? La frase su Saputo sarebbe da censurare, il chairman deve essere criticato per quello che sta facendo a Bologna, nonostante lo si debba sempre ringraziare per aver salvato la società rossoblù. Anche su Svanberg ha sbagliato, non doveva dire che il Milan non lo aveva chiesto ma che sarebbe rimasto perchè farà ancora parte per tanti anni del progetto. Mi chiedo che senso abbia avuto l’intervento del coordinatore dell’area tecnica a Sky, non capisco quali siano i contenuti reali dell’intervista. Come si fa a dire che in questo momento il Bologna non ha bisogno di una punta? Non si può prendere in giro la gente. Anche due anni fa Sabatini disse che si assumeva le sue responsabilità su quanto diceva, e i rossoblù sono ancora fermi allo stesso punto”.