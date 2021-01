Tedeschi: “Nessun catastrofismo, non si rischia la B. In attacco si punterà su Barrow”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi che ha parlato del mancato arrivo di una punta e di Barrow centravanti. Ecco il suo commento:

“Il Bologna per come è strutturato non andrà in Serie B, ma in questo modo si rischia di rilassarsi e di scherzare con il fuoco. La classifica comunque è corta e le dirette concorrenti hanno provato a rinforzarsi e se ci saranno riuscite ce lo dirà il campo. Il Bologna, quindi, deve stare attento. I rossoblù hanno perso 9 partite su 19, quasi il 50%, ma nonostante questo hanno fatto 20 punti e si trovano a 6 lunghezze dalla terzultima. Questo dimostra che il Bologna riesce a cavarsela, quindi nessun catastrofismo”.