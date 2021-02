Tedeschi: “Mihajlovic non può essere criticato perchè ambizioso. Mercato? Difficile che si spenda”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi ha parlato del momento della Fortitudo e del Bologna. Si parte dal basket:

“Quello di quest’anno è un campionato anomalo, le squadre che partecipano sono dispari. La Fortitudo è tra le poche squadre che hanno già riposato e questo è un dato interessante da osservare. I verdetti da qui alla fine sono indefinibili, anche se Milano sembra essere la favorita. I biancoblù hanno avuto una stagione carica di infortuni, sia con Sacchetti che con Dalmonte. La Effe era stata costruita con un’idea che non si è rivelata azzeccata, ovvero affidarsi ai tre top scorer dello scorso campionato, vincendo le partite sempre con un punto in più. In realtà le gare non si vincono solo con l’attacco e Dalmonte ha provato ad aggiustare le cose. La gara contro Milano? La Fortitudo deve giocare la partita perfetta”.