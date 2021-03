Tedeschi: “Il Var complica maggiormente le cose. Il Cagliari era più motivato”.

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi che è tornato su Cagliari-Bologna è in particolare sull’episodio che ha negato un rigore alla squadra di Mihajlovic. Questo il suo commento:

“Nonostante una prestazione opaca e un atteggiamento rivedibile c’era un rigore in favore del Bologna. Il problema, purtroppo, è sempre lo stesso e cioè che il Var sta complicando maggiormente le cose rispetto a prima e non si capisce mai quando deve intervenire. L’involontarietà del tocco di mano in area non esiste più e allora quello di ieri è rigore. Vengono fatte delle modifiche, ma i problemi restano e non va bene. Non c’è uniformità di giudizio e questo con il Var non è accettabile. Se il rigore fosse stato assegnato e avessimo guadagnato un punto, credo che Mihajlovic in conferenza stampa avrebbe detto le stesse cose”.