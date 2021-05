Tedeschi: “Il Bologna non regalerà la partita alla Juve. Miha? Avrebbe potuto fare di più”

"Il Bologna è in vacanza dalla partita contro lo Spezia vinta 4-1, in cui si è raggiunta di fatto la salvezza. I rossoblù e la Juve hanno società con un rapporto molto confidenziale, anche se spero che non vengano fatti sconti e non si regalerà la partita. Non ho la sensazione comunque che il Bologna farà di tutto per rimontarla in caso di svantaggio a pochi minuti dalla fine".