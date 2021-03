Tedeschi: “Il bicchiere resta mezzo pieno. Orsolini? Tornerà quello valutato 70 milioni”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi che ha parlato del prossimo impegno di campionato del Bologna contro la Sampdoria e di alcuni singoli. Si parte dal match in programma domenica:

“Parto da una premessa: nel momento in cui Mihajlovic non dovesse essere più l’allenatore, mi piacerebbe molto avere Ranieri sulla nostra panchina. In questo campionato il Bologna ha perso il 45% delle partite, ma io continuo a guardare il bicchiere mezzo pieno perché i punti in più rispetto la terzultima sono 8. Inoltre i rossoblù hanno sempre espresso il proprio gioco e anche bene”.