Tedeschi: “Fortitudo, stagione finita per Saunders. Soriano? Difficile vada agli Europei”

"La Fortitudo è uscita dalle ossa rotte contro il derby, anche se Saunders ha avuto una ricaduta negli allenamenti prima. L'americano si era fatto male contro Reggio Emilia ma era tornato in gruppo in settimana, salvo poi fermarsi di nuovo. Servirà probabilmente un intervento chirurgico per il giocatore, quello che è certo è che la sua stagione è finita. Una sua possibile sostituzione? Lo staff tecnico parlerà con la società se ci saranno le possibilità per un possibile innesto nelle ultime gare di campionato".