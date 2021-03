Tedeschi: “Bologna cinico e ogni tanto va bene così. Schouten? Più benefici che errori”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Andrea Tedeschi che ha parlato del Bologna cinico e vincente contro la Sampdoria e di alcuni singoli rossoblù. Questo il suo commento:

“Per una volta si è visto un Bologna cinico e non la squadra da bella prestazione che crea tanto e non segna. La classifica non sarà un problema e quindi i rossoblù si devono concentrare sull’ottimismo e sul futuro. Con questo intendo costruire le basi per il prossimo campionato, possibilmente con la maggior parte dei giovani che abbiamo, perché Mihajlovic sono convinto che resti”.