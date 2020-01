TBW METEO – Cielo grigio sul Dall’Ara

Il Bologna oggi alle ore 15 ospita l’Hellas Verona per la prima giornata di ritorno del massimo campionato. Il cielo durante il match sarà molto nuvoloso, possibilità di debole pioggia o pioviggine, temperatura compresa tra 6-9 gradi, vento debole-moderato da nord-est, visibilità buona e umidità compresa tra 75-85%.

Probabilità di partita giocata all’asciutto, 50-60%. Consiglio a tutti i tifosi presenti allo stadio un look invernale con giaccone o bomber; per i più freddolosi, kit di cuffia, guanti e scalda collo e per i più previdenti, un ombrello di tipo compatto. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!