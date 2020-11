Tassi: ”Il Bologna di Mihajlovic è sempre uscito dalle difficoltà. Sul mercato…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblu, il collega Beppe Tassi ha parlato della situazione in casa Bologna dopo la sconfitta col Napoli

“La partita con Napoli si presta a due letture. Nell’ultimo quarto d’ora altro Bologna, sia per decisione che per cambio di modulo, prima Bologna alla deriva. Si è rischiato il tracollo, è andata bene con il gol annullato agli avversari giustamente. Con Vignato al posto di Denswil e la difesa a tre i rossoblú avrebbero meritato il pareggio. Orsolini di gol se ne è mangiati ben due e non uno, anche se ci ha abituati a non avere il dono del’opportunismo. Credo che con un Napoli costretto più a difendersi avremmo sofferto di meno e la squadra di Gattuso sarebbe stata meno pericolosa. Contro i partenopei è stata la prima volta dove la squadra di Sinisa è stata messa alle corde e che non ha fatto il proprio gioco”.