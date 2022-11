Tassi: “Spagna e Argentina favorite al Mondiale. Mercato Bologna? Farei il meno possibile”

In diretta a Radio Nettuno Bologna Uno è intervenuto Giuseppe Tassi , direttore del QS, per parlare degli imminenti mondiali in Qatar e del futuro mercato del Bologna :

“Il solito clima da mondiale non c’è. La sensazione è che non ci sia un avvicinamento fascinoso come di consueto - le sue parole - Si è persa la sacralità e l’unicità degli eventi, che è un pericolo per il futuro del calcio. Il mondiale in Qatar esaspera i caratteri negativi del calcio di oggi, dove c’è una tendenza al gigantismo e a giocare sempre più partite. Il calcio ha bisogno di attesa. Negli anni ‘60 le attese dei mondiali erano spasmodiche, non vedevi l’ora che cominciassero, cosa che ora si è persa. C’era un’autentico fanatismo positivo. Quando ero bambino nel ‘70 si ritagliavano le figurine dell’album dei mondiali, si mettevano nei tappi di bottiglia e ci si giocava insieme”.