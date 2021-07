Tassi: “Skorupski da tenere. Benatia? Serve la sua esperienza”

Lukasz Skorupski (Bologna) ; February 27; 2021 - Football : Italian championship 2020 2021 ; 24°Day ; match between Bologna 2-0 Lazio at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

"Il piano di partenza sul mercato del Bologna è stato confermato: è arrivato un centrale di difesa come Bonifazi e poi arriverà l'attaccante, quasi sicuramente Arnautovic. Queste due mosse sono quelle che mancavano ai rossoblù. Quello che mi preoccupa è il mercato in uscita, con Tomiyasu che potrebbe partire: perderemmo il nostro miglior giocatore in difesa. 25 milioni? E' la cifra fissata dal Bologna, anche se la società sarebbe disposta a trattare per 20. Il difensore deve essere ceduto però a una cifra congrua".