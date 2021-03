Tassi: “Serve chiarezza tra Mihajlovic e la società. Mercato? La priorità è la punta”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi ha parlato del momento del Bologna, focalizzandosi sul futuro di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù e sul prossimo mercato estivo. Ecco il suo commento:

“Serve chiarezza tra Sinisa e la società, per capire quali potranno essere i prossimi obiettivi. Fino a qui è stato un finto campionato, soprattutto per l’assenza del pubblico. Si devono fare programmi diversi, facendo anche un punto sulla pandemia e sugli investimenti. Mercato? Mihajlovic vuole una punta e se l’ha ribadito anche a Sanremo, significa che il tecnico è convinto di poter fare il salto di qualità con un centravanti. Uscite? Qualche cessione ci sarà, sia per rinnovare la squadra che per avere maggiore consistenza economica”.