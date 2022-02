Tassi: “Saputo un po’ lontano. Mihajlovic? Finire con lui la stagione”

“Ci si aspettava un inizio di girone di ritorno migliore, il Bologna non viveva un momento così dal periodo di Pippo Inzaghi, con una classifica diversa ovviamente, ma con Mihajlovic non aveva mai toccato un punto così basso. La sensazione è quella che non sappia riprodurre le stesse motivazioni che aveva in passato. È uno dei problemi che affligge questa squadra oggi. Bisogna stare a cavallo della realtà. Credo che si debba finire la stagione con Mihajlovic con impegno e rendimento molto superiori a quello visto finora.”