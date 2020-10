Tassi: “Santander perdita importante. Vorrei Mandzukic. Su Soriano dico che…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi che ha parlato dell’infortunio di Santander e la mancanza di alternative:

“Il Bologna è molto sfortunato, infatti si è aggiunto alla lista degli infortunati Santander che starà fuori 4 mesi. È una perdita importante in un momento complicato, ora non ci sono alternative a Palacio. Secondo me, la linea che seguirà la società è resistere fino a gennaio e puntare poi a Supryaga quando riaprirà il mercato”.