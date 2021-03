Tassi: “Rammarico per il risultato evidente. Orsolini? Può ritrovarsi, ma sembra involuto”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Giuseppe Tassi per commentare la prestazione del Bologna e in particolare quella di Skov Olsen. Si è poi soffermato anche sul prossimo avversario dei rossoblù, la Sampdoria. Ecco il suo commento:

“Il rammarico per il risultato di ieri è evidente perché a larghi tratti si è visto un Bologna che ha fatto la partita. Si è vista una squadra andare all’arrembaggio come richiede Mihajlovic, ma questo è costato subire due gol nel momento in cui il Bologna poteva tornare in partita. Gli errori difensivi hanno determinato il risultato finale che a mio modo di vedere è improprio”.