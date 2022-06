Tassi: “Ottima Virtus ma Milano è più solida. Bologna? Occhio ad Arnautovic”

“Grandi risultati ottenuti dalla Virtus che si stanno ridimensionando contro una Milano molto solida. Nelle finale scudetto la parte importante è quella psicologica e Milano ha qualcosa in più su questo punto di vista. La Virtus è una squadra che ha sempre dimostrato di avere bisogno di stimoli per dare il massimo, negativi o positivi. Credo che sia possibile anche in questa serie di finali”.