Tassi: “Non investirei in attacco, ma tutelerei la difesa. Su Hickey…”

Intervenuto a Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, condotto da Francesca Bolognini, Giuseppe Tassi si è espresso così sulla situazione Covid e del mercato del Bologna:

“Covid? Questa situazione sta preoccupando tutto l’ambiente. Non bisogna, però, esagerare da una parte con gli allarmismi e dall’altra con la superficialità. Manca una regolamentazione chiara. Non esiste infatti una norma, come negli altri campionati esteri, che consenta alle squadre di non giocare quando si raggiunge un numero massimo di positivi”.