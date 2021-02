Tassi: “Mihajlovic è stato sincero, aspetterà di capire i programmi della società”

Intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi ha fatto il punto sul Bologna, con il futuro di Sinisa Mihajlovic e la partita di venerdì contro il Benevento in primo piano. Ecco il suo commento:

“Mihajlovic aveva già chiarito i suoi obiettivi futuri al termine della cavalcata salvezza di due anni fa, quando dichiarò che se avesse dovuto lottare per il dodicesimo posto sarebbe rimasto a casa con la moglie. Poi c’è stata la sua malattia e subito dopo il covid. Ora vuole innanzitutto capire quali saranno le disponibilità economiche del Bologna a giugno, per poi aspettare di sapere i programmi della società in merito”.