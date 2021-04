Tassi: “Dispiace per l’esclusione di Soriano in Nazionale. Skov? Deve avere più libertà”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi che parlato così di Soriano, Orsolini e Skov Olsen . Ecco le sue parole:

"Dispiace per l'esclusione di Soriano con la Nazionale perché avrebbe fatto sicuramente una buona figura. Avrebbe potuto fare tranquillamente il ruolo di mezz'ala grazie alla sua versatilità. Per l'Europeo c'è la possibilità che il numero dei convocati aumenti e quindi può avere una chance, dipenderà anche da come andrà il suo finale di campionato".