Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi che ha parlato di Soriano e Orsolini ieri impegnati con l’Italia.

“Sono contento per Soriano che è stato convocato in nazionale. Mancini ha dimostrato di essere il miglior ct dopo Lippi per la sua gran capacità di trovare talenti. Se ha deciso di chiamare Soriano è perchè se lo è meritato, ma anche perchè porta esperienza a una nazionale giovane”.