Tarozzi: “Il Bologna ha la mentalità da grande squadra, non è settimo per sbaglio”

Intervenuto ai microfoni di Sport Today, Marco Tarozzi ha iniziato il proprio intervento parlando della situazione dei rossoblu: “Nessuno poteva pronosticare la posizione del Bologna a inizio stagione. Non è però ancora un traguardo. La classifica è cortissima, il campionato è entusiasmante in ogni sua posizione di classifica. Il Bologna è dentro alla lotta per l’Europa, con il coraggio infuso da Mihajlovic. I rossoblu possono provarci fino alla fine per poter raggiungere l’obiettivo grosso”.

