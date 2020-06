Nico Dominguez compie 22 anni. L’argentino, arrivato durante la sessione di mercato invernale, è considerato come uno dei prospetti più interessanti di tutto il campionato.

E’ già entrato nelle rotazioni di Sinisa Mihaijlovic e spera di trovare il primo gol con la maglia dei rossoblu.

Chissà che non possa farlo proprio oggi, per regalare e regalarsi un giorno da non dimenticare.

