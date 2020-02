Tanti auguri guerriero! Sampdoria e Fiorentina omaggiano Sinisa

Non solo Bologna nel cuore di Sinisa Mihaijlovic, sono infatti molte le piazze in cui il mister rossoblu è riuscito a trasmettere qualcosa non solo dal punto di vista calcistico ma anche e sopratutto dal punto di vista umano.

Tra queste è impossibile non citare Fiorentina e Sampdoria, due società in cui Sinisa è riuscito ad ottenere ottimi risultati entrando di fatto nel cuore dei tifosi.

Entrambe le società non hanno quindi tardato a mandare i propri auguri attraverso i canali social delle rispettive pagine Instagram per comunicare il sincero affetto che lega la piazza al Mihaijlovic uomo oltre che allenatore.

(Post Fiorentina, Post Sampdoria).