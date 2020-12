Tanti auguri a Gianluca Pagliuca

Gianluca Pagliuca, storico ex numero 1 di Sampdoria, Inter e Bologna e fino a qualche anno fa detentore del record per il maggior numero di partite giocate in Serie A (592), superato poi da Buffon che ha disputato 652 gare, è da molti considerato uno dei migliori portieri italiani di sempre.

Pagliuca è arrivato alla Sampdoria nel 1986 e nel ’91 fu uno dei protagonisti dello storico scudetto blucerchiato. Nel ’94 si trasferisce all’Inter e con i nerazzurri, nonostante un ottimo rendimento, riesce ad alzare solo una Coppa Uefa. Nell’estate del ’99 il passaggio al Bologna e nella stagione 2006-07 la chiusura della sua carriera all’Ascoli. Dal 2016 è il preparatore dei portieri della Primavera rossoblù. Il suo palmares parla di uno Scudetto, tre Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA. Inoltre ha parato il maggior numero di rigori in Serie A, ben 24.