Tanjga: “Abbiamo ancora alti e bassi, ma sono contento dei ragazzi”

Prime parole alla stampa per Miroslav Tanjga che ha incontrato i giornalisti dopo la vittoria per tre a due sul campo dell’Augsburg. Ecco il commento del vice di Sinisa Mihajlovic:

“E’ stata per noi una amichevole importante – ha affermato – Il mister ci tineva e noi l’abbiamo considerata come una partita di campionato. Volevamo fare bella figura e credo si siano visti i lati positivi e anche quelli negativi. Per esempio, il secondo gol che abbiamo preso dovevamo evitarlo”.

Ancora Tanjga: “La squadra è ancora in rodaggio e ci serve tempo, ma cresceremo di quel 30% che ci manca per arrivare pronti al via ufficiale della stagione. Veniamo da un ritiro lungo e sono molto contento della risposta della squadra, occorre sottolineare il fatto che abbiamo vinto contro una squadra di Bundesliga in trasferta. Undici titolare? Ancora non c’è, il livello di 15-16 giocatori è molto vicino tra loro”.