Taglio stipendi – Lega e Aic lontane dall’accordo: problema sul mese di marzo

Per il momento, non si è giunti ad un accordo tra Lega Calcio e Aic sul taglio degli stipendi ai calciatori per alleviare il peso degli emolumenti sui bilanci dei club in questa fase emergenziale.

Il primo colloquio non è andato bene, la Lega ha chiesto la sospensione di quattro mensilità, l’Aic è ferma a una. Non solo, ci sarebbe un problema sulla mensilità di marzo. Come riportato da Sky, l’accordo collettivo prevede che uno stipendio venga pagato entro il 20 del mese successivo, trascorsi altri 20 giorni il calciatore può chiedere la messa in mora e se il club non paga entro i successivi 20 giorni si arriva allo svincolo del tesserato. Sul mese di marzo, che dovrebbe essere pagato entro il 20 aprile – che diventa 30 maggio considerando i 20 giorni per la messa mora e gli altri 20 per lo svincolo – l’Aic ha proposto di spostare il termine fino al 30 giugno mentre la Lega ha chiesto che la mensilità non venga pagata.