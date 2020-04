Taglio stipendi – In casa Bologna congelamento della mensilità di marzo?

Oggi ci sarà una nuova video conference in Lega Calcio per provare a trovare un accordo sul taglio degli stipendi e alleviare i bilanci dei club messi in difficoltà dall’emergenza coronavirus. Resta la proposta della Lega di sospendere 4 mensilità, così come la controproposta Aic di tagliarne una sola.

In casa Bologna non ci si farà trovare impreparati in caso di mancato accordo e si proverà a procedere con trattative individuali. In attesa di capire se la Lega avrà una linea comune, il club rossoblù avrebbe già avviato i colloqui con la squadra per trovare un punto di incontro. Ad oggi, come riporta il Carlino, è probabile che venga congelato lo stipendio di marzo dei calciatori, mentre sulle eventuali altre decisioni sarà il capitano Poli a fare le veci della squadra. Il Bologna, però, vuole agire di concerto con i calciatori senza esagerare nella richiesta di sacrifici, soprattutto, la dirigenza cercherà di preservare coloro che guadagnano meno e che verrebbero penalizzati dal taglio degli emolumenti.