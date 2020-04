Taglio stipendi, ecco la nuova proposta della Lega Calcio

In Lega Calcio si cerca una linea comune sul taglio degli stipendi in vista dei prossimi colloqui con l’Aic.

Lunedì dovrebbe essere formulata una nuova proposta all’Assocalciatori: i club sono decisi a tagliare 4 mesi di ingaggi in caso non si riprendesse il campionato, 2 se invece a fine maggio le attività dovessero ricominciare. Per il Bologna, come riporta il Resto del Carlino, il risparmio andrebbe dai 7 ai 14 milioni di euro. Per quanto riguarda le date, al momento resta l’ipotesi del 20 maggio come possibile data di inizio se l’emergenza dovesse essere terminata.