Tacopina: “Voglio il Catania, ma…”

Dopo Roma, Bologna e Venezia, Joe Tacopina vorrebbe cambiare di nuovo casacca e il nuovo obiettivo dell’avvocato newyorchese è il Catania Calcio. Da qualche mese Tacopina ha annunciato di essere interessato ad entrare nel club catanese, ma prima c’è la stima precisa dei conti da terminare.

“Non ci sono novità – ha affermato Tacopina a La Sicilia – Stiamo esaminando la questione assieme ai collaboratori, io vorrei fare tanto per il Catania e non escludo nulla, ma non nascondo la difficile situazione finanziaria. Prima di fare qualsiasi passo aspettiamo la documentazione necessaria”.