Tacopina: “Il sogno è vincere lo Scudetto con la Spal”

Joe Tacopina e il sogno Scudetto

L'ex presidente rossoblù crede nello Scudetto, anche se per ora il progetto Spal non è decollato. I ferraresi, ancorati alla B, stanno cercando di risalire con la nuova proprietà americana, la quale non si preclude sogni. Se c'è da generare entusiasmo Joe Tacopina non si tira indietro:

"Non ho problemi a dire che sogno di vincere lo scudetto con la Spal, come fece il Verona - le sue parole a Tuttosport - Il primo obiettivo è chiudere al meglio questa stagione, poi ritornare in Serie A con la voglia di stupire. Se non avessi il sogno di vincere lo scudetto, me ne starei a New York, ma io sono pazzo del calcio italiano. Il modello? L’Atalanta. Sono convinto che la Spal possa compiere un’escalation come l’Atalanta. In cinque anni possiamo riuscirci".