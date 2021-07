Tacopina: “Amo Bologna, ma ora tiferò Spal. Saputo? Non ci sentiamo”

Le parole di Joe Tacopina al Carlino

Ai primi di agosto completerà l'acquisto della Spal, lui che è stato il presidente del Bologna promosso in A. Joe Tacopina è pronto per la nuova avventura a Ferrara, con lui ci sarà l'investitore John Pavia.

"Il 9 agosto completeremo l'acquisto - le parole di Joe - Ho trovato a Ferrara persone valide come Zamuner e porterò con me Tarantino. Metteremo 10 milioni sulla squadra. Con me ci sarà John Pavia, uomo d'affari che conosco da trent'anni".