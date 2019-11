Svezia, Andersson pesca dall’Emilia per lanciare la Nazionale

Nella mattinata di oggi, il ct svedese Janne Andersson ha diramato la lista dei 25 convocati per le sfide di qualificazione ai prossimi Europei. Tra le novità per le sfide a Romania e Isole FarOer, spuntano due giocatori entrambi provenienti dalla Serie A. Si tratta di Mattias Svanberg e Dejan Kulusevski, due aggiunte tutte emiliane alla rosa scandinava. Un importante salto in avanti per i due giocatori già presenze fisse dell’Under 21.

Per il rossoblu non è la prima convocazione in Nazionale maggiore, con cui però non è ancora mai sceso in campo. Una possibilità che potrebbe aprirsi nella sfida molto facile contro le Isole FarOer, viste anche le prestazioni molto convincenti fornite con la maglia rossoblu.