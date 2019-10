“Siamo contenti per la prestazione, ma volevamo vincere. Abbiamo giocato bene, peccato per il 2-2. Facciamo divertire, ma segnando 2 gol in casa dobbiamo vincere. Mihajlovic? Grande persona, quando c’è giochiamo meglio. Lui fa la differenza quando è in panchina”.

Scheda 1 di 2