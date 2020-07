Svanberg ammette: “Serve più testa e meno ansia”

Buona partita per il Bologna a Bergamo, buona reazione dopo Milano, ma ancora zero punti portati a casa. A tre giornate dalla fine i rossoblù sono distanti sette lunghezze dalla fatidica quota 50 punti e rischiano di essere sorpassati da quelle dietro. Mattias Svanberg, autore di una ottima partita, ha analizzato la sconfitta:

“Abbiamo fatto una partita abbastanza buona, purtroppo non è arrivato il risultato ma dobbiamo pensare positivo e ripartire da questa prestazione. È capitato troppo spesso di giocare bene ma non riuscire a portare a casa i punti, come oggi. Serve più testa e meno ansia. Ci manca sempre l’ultimo passaggio, possiamo fare meglio, io per primo. Migliorato questo aspetto possiamo sicuramente fare molti passi avanti”.