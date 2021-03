Super Skov in nazionale: doppietta all’Austria

Il talento rossoblù decide lo scontro diretto a Vienna

L'ala mancina rossoblù è stata inserita in campo al 56', primo tempo finito sullo 0-0, e dopo soli tre minuti ha siglato il vantaggio dei danesi, spianando la strada al successo nello scontro al vertice in Austria. Non solo, il poker finale, dopo i gol di Maehle e Hojberg, è stato servito ancora da Skov Olsen al 74': doppietta decisiva. Il successo lancia la Danimarca in vetta al girone con 9 punti, seconda la Scozia a 5, poi Israele e Austria a 4.