Sugli scudi anche il Bologna è femminile: è fuga in testa alla classifica

Oltre alla rimonta dei maschi sul campo dell'Udinese, anche le ragazze di Bragantini nel campionato di Serie C hanno vinto una partita molto importante. Nello scontro diretto al vertice contro il Merano Women, le ragazze rossoblù hanno vinto per due a uno in casa grazie alle reti di Gelmetti e Arcamone (ospiti in rete con Kofler Margesin), trovando una sorta di fuga in testa alla classifica.