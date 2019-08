Successo internazionale per l’Under 16

Grandi soddisfazioni dal Settore Giovanile del Bologna.

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club rossoblù ha comunicato che i ragazzi dell’Under 16 guidati da mister Biavati si sono aggiudicati l’International Helvetia Cup di Lugano alla loro prima partecipazione. I felsinei hanno superato la fase a gironi vincendo contro il Voralberg, il Verona, l’Aarau, il San Gallo e pareggiando con il Werder Brema. In semifinale successo per 4-3 ai rigori contro il Rennes dopo l’1-1 allo scadere del tempo regolamentare. In finale vittoria contro il Benfica ancora ai rigori per 4-3 dopo il 2-2 firmato Corazza e Casadei.