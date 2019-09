Subito in campo per smaltire la rabbia, ma il Genoa è più riposato

Da un lato l’aspetto mentale, dall’altro quello fisico.

Il fatto che il Bologna possa immediatamente ritornare in campo dopo la sconfitta al 94′ con la Roma è positivo, c’è la possibilità di dimenticare una ferita aperta e riscattare la rabbia maturata dopo l’incredibile gol di Dzeko al Dall’Ara. Ma occorre anche tener conto della condizione fisica, e in questo caso i rossoblù partono svantaggiati. Il Genoa ha infatti giocato a Cagliari venerdì e ha dunque due giorni di riposo in più nelle gambe, e in un turno infrasettimanale diventa un fattore. I liguri giocano a Marassi stasera dopo 5 giorni, quasi una settimana, i rossoblù invece dopo 3. Una differenza non trascurabile.