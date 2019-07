Sturridge sospeso per sei settimane. L’attaccante ha violato…

L’ex attaccante del Liverpool Daniel Sturridge, oggi svincolato e più volte accostato al Bologna in questa finestra di calciomercato, è stato sospeso per sei settimane dal calcio giocato dalla FA, la Federazione inglese, per aver infranto le regole sulle scommesse.

Il giocatore, infatti, è stato ritenuto colpevole per aver scommesso sul suo trasferimento dal Liverpool al West Bromwich Albion nel gennaio 2018. L’inglese, inoltre, dovrà pagare anche una multa da 75mila sterline.