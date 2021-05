Striscia positiva del Bologna a Verona. Nella scorsa stagione il ritorno di Sinisa in panchina

Sarà uno scontro da metà classifica quello che andrà in scena al Bentegodi lunedì 17 maggio tra Verona e Bologna. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, e sfrutteranno la gara per migliorare la propria posizione in classifica. Scaligeri e rossoblù sono infatti separati da soli 3 punti e occupano rispettivamente il decimo e l'undicesimo posto.