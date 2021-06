"Per me intanto quest'anno non ha fatto un ottimo lavoro ma il minimo sindacale, mi pare che il Bologna abbia una buona squadra. Due o tre cosine però quest'anno poteva risparmiarsele... Per esempio Sanremo con Ibrahimovic o il gioco delle somiglianze. Dopo un periodo in cui tutti l'hanno aiutato, forse, serviva più riconoscenza".