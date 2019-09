Stop Danilo: si scaldano Mbaye e Bani

Ancora problemi fisici per il Bologna, stavolta però in difesa e non più a centrocampo. Durante l’allenamento di questa mattina, Danilo non ha potuto unirsi ai compagni per via di un leggero problema muscolare. Le sue condizioni verranno costantemente monitorate, ma non sembra comunque un infortunio preoccupante: la sosta dovrebbe permettergli di recuperare. Settimana prossima però si va a Brescia, e servirà essere in uno stato fisico ottimale per sperare di portare a casa i 3 punti.

Mihajlovic dunque non vuole farsi trovare impreparato, e pensa alle possibili alternative. Se il difensore centrale brasiliano non dovesse riprendersi al meglio, probabilmente non verrà rischiato. A quel punto, il tecnico serbo avrebbe due opzioni: Ibrahima Mbaye e Mattia Bani. Il terzino senegalese si è visto soffiare il posto da Tomiyasu sulla destra, ma all’occorrenza potrebbe essere reinserito nella difesa a 4 facendo scalare proprio il giapponese al centro in coppia con Denswil. In alternativa, siccome proprio Tomiyasu sta facendo molto bene come laterale basso, Mihajlovic potrebbe decidere di non toccarlo e sostituire in maniera naturale Danilo con Bani, arrivato in estate dal Chievo: centrale di ruolo, è un buon rincalzo.