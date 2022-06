Stivanello, altra gioia: convocato agli Europei Under 19

Stivanello convocato per gli Europei

Momento magico per Riccardo Stivanello , difensore classe 2004 del Bologna. E' fresco di rinnovo contrattuale fino al 2025, ma presto ci sarà anche una prestigiosa esperienza in nazionale.

Il giocatore è rientrato infatti tra i 20 convocati del commissario tecnico Carmine Nunziata per gli Europei di categoria Under 19 che si giocano in Slovacchia. Stivanello è uno dei pochi convocati sotto età.